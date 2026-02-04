Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 4 февраля, температура будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 9-19, на побережье Мертвого моря – 15-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-19, на Голанских высотах – 9-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 70-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг-вторник – переменная облачность, постепенное повышение температуры.