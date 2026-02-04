x
04 февраля 2026
Мир

В Нью-Йорке задержан 17-летний школьник, угрожавший "убивать евреев"

Полиция
Расследование
США
Нью-Йорк
Антисемитизм
время публикации: 04 февраля 2026 г., 03:44 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 05:49
В Нью-Йорке задержан 17-летний школьник, угрожавший "убивать евреев"
AP Photo/Mary Altaffer

В Нью-Йорке задержан 17-летний ученик школы Renaissance Charter School, расположенной в районе Джэксон-Хайтс (Куинс).

По данным полиции, он разослал нескольким адресатам, связанным со школой, электронные письма с антисемитскими высказываниями и угрозами "убивать евреев", пишет ny1.com.

Задержанному предъявлены обвинения в террористических угрозах и тяжком преследовании на почве ненависти.

Ранее департамент полиции Нью-Йорка выступил с заявлением о резком росте антисемитских преступлений: в январе 2026 года их число было на 182% больше, чем в январе 2025-го.

