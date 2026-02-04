x
04 февраля 2026
|
последняя новость: 07:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2026
|
04 февраля 2026
|
последняя новость: 07:01
04 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешено к публикации: мэр Ашкелона подозревается в присвоении пожертвований

Коррупция
Ашкелон
время публикации: 04 февраля 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 07:04
Разрешено к публикации: мэр Ашкелона подозревается в присвоении пожертвований
Oren Ben Hakoon/Flash90

Разрешено к публикации, что мэром, задержанным в минувшее воскресенье, 1 февраля, по подозрению в хищении средств, полученных его городом в виде пожертвований во время войны, является глава муниципалитета Ашкелона Томер Глам.

Глам был задержан для допроса во время пребывания в Эйлате, на конференции, где сказал: "Моя мама всегда говорит мне – когда деньги твои, делай с ними что хочешь. С публичными деньгами веди себя с большой ответственностью".

За время войны в специальный муниципальный фонд поступили около 20 миллионов шекелей пожертвований от различных структур в Израиле и за рубежом.

Согласно подозрению, эти деньги впоследствии выплачивались за фиктивные заказы от бизнесменов. Те представляли счета – и получали оплату за фиктивную услугу, и передавали часть денег, выплаченных им из фонда, Гламу и его приближенным. Оплата осуществлялась наличными или различными благами.

После допроса Глам был освобожден под домашний арест на пять дней и отстранен от работы в муниципалитете на неделю. Он подозревается в получении взяток, мошенничестве, краже (совершенной доверенным лицом) и отмывании денег.

Помимо Глама были задержаны еще 10 фигурантов, включая жену Глама, двух начальников отдела, двух помощников мэра, его водителя и четырех бизнесменов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2026

Мэр крупного города задержан по подозрению в присвоении пожертвований во время войны