Разрешено к публикации: мэр Ашкелона подозревается в присвоении пожертвований

Разрешено к публикации, что мэром, задержанным в минувшее воскресенье, 1 февраля, по подозрению в хищении средств, полученных его городом в виде пожертвований во время войны, является глава муниципалитета Ашкелона Томер Глам.

Глам был задержан для допроса во время пребывания в Эйлате, на конференции, где сказал: "Моя мама всегда говорит мне – когда деньги твои, делай с ними что хочешь. С публичными деньгами веди себя с большой ответственностью".

За время войны в специальный муниципальный фонд поступили около 20 миллионов шекелей пожертвований от различных структур в Израиле и за рубежом.

Согласно подозрению, эти деньги впоследствии выплачивались за фиктивные заказы от бизнесменов. Те представляли счета – и получали оплату за фиктивную услугу, и передавали часть денег, выплаченных им из фонда, Гламу и его приближенным. Оплата осуществлялась наличными или различными благами.

После допроса Глам был освобожден под домашний арест на пять дней и отстранен от работы в муниципалитете на неделю. Он подозревается в получении взяток, мошенничестве, краже (совершенной доверенным лицом) и отмывании денег.

Помимо Глама были задержаны еще 10 фигурантов, включая жену Глама, двух начальников отдела, двух помощников мэра, его водителя и четырех бизнесменов.