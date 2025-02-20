В Кирьят-Шмоне пройдет второй тур голосования на муниципальных выборах

После подсчета голосов избирателей населенных пунктов севера Израиля, которые были эвакуированы в начале войны и в которых лишь в феврале, с опозданием на полтора года, прошли муниципальные выборы, Центральная избирательная комиссия объявила о том, что в Кирьят-Шмоне и в местном совете Верхняя Галилея пройдет второй тур голосования.

Напомним, выборы проходили во вторник, 18 февраля: представителей местной власти избирали жители населенных пунктов севера Израиля, которые более года находятся в эвакуации.

Жители Кирьят-Шмоны, как вернувшиеся в родной город, так и находящиеся в эвакуации по всей стране вплоть до Эйлата, будут голосовать во второй раз, поскольку нынешнему мэру города Авихаю Штерну не хватило всего 27 голосов для переизбрания. Он будет соревноваться во втором туре с представителем "Ликуда" Эли Зафрани.

В местном совете Верхней Галилеи Нисан Зеэви, получивший 34% голосов, сойдется во втором туре с Асафом Ланглебеном, набравшим 27,8% голосов избирателей.

В местном совете Мевоот Хермон победил Бени Бен Мувхар, возглавляющий местный совет с 2002 года, в Мером а-Галиль победил действующий глава совета Амит Софер, в Маале-Йосеф также был переизбран действующий глава совета Шимон Гуэта, а в местном совете Шломи был объявлен победителем нынешний глава совета Габи Неэман, который был единственным кандидатом.

Второй тур голосования состоится 4 марта.