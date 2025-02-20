Идентифицировано тело 84-летнего Одеда Лифшица

В Институте судебной медицины Абу-Кабир было подтверждено, что тело, переданное террористами в рамках сделки по прекращению огня в секторе Газы и освобождению заложников, принадлежит 84-летнему Одеду Лифшицу. В "черную субботу" 7 октября он был похищен террористами вместе со своей женой Йохевед.

Семья Одеда Лифшица была уведомлена о результатах экспертизы. "С глубокой скорбью мы получили официальное горькое извещение об идентификации тела нашего любимого Одеда, – сообщили близкие погибшего. – 503 мучительных дня неопределенности подошли к концу. Мы надеялись, что это закончится иначе. Но теперь мы можем оплакивать мужа, отца, дедушку и прадедушку, которого у нас отняли 7 октября. Наша семья не восстановится до возвращения всех заложников до последнего".

Одед Лифшиц и его жена Йохевед были похищены из собственного дома в кибуце Нир-Оз: они спрятались в защищенной комнате, но пятеро террористов ворвались в нее. Одед был ранен и потерял сознание, Йохевед стащили с кровати, и обоих уволокли в сектор Газы. Вначале Одеда Лифшица держали в квартире в Хан-Юнисе, примерно через три недели его состояние здоровья ухудшилось, и с тех пор о нем ничего не было известно. Йохевед была освобождена примерно через две недели после похищения.

Одед Лифшиц был журналистом и мирным активистом, известной фигурой в кибуцном движении Израиля. Он волонтерил в организации "Ба-дерех ле-Ахлама" и помогал устраивать жителей сектора Газы на лечение в израильские больницы.