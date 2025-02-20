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Израиль

Первая партия караванов въехала на территорию сектора Газы

Газа
время публикации: 20 февраля 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 17:10
Первая партия караванов въехала на территорию сектора Газы
AP Photo/Mohammed Arafat

Через КПП "Керем Шалом" в сектор Газы была доставлена первая партия мобильных домов (караванов) которые Израиль согласился передать в рамках сделки по освобождению заложников в обмен на тела четверых похищенных.

Ранее в сектор Газы была доставлена тяжелая строительная техника. Мобильные дома поступили из Египта в рамках гуманитарной помощи, кроме них, в сектор Газы въехали также грузовики с продуктами и другими грузами.

Перед отправкой на территорию сектора Газы все грузы были досмотрены, зарегистрированы, на них были нанесены штрих-коды для дальнейшего логистического отслеживания. Гуманитарная помощь, включая мобильные дома, вначале помещается на автосклад в Рафахе, а затем в координации с соответствующими организациями распределяется.

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