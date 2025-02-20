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Израиль

"Дело приближенных Бен-Гвира": суд распорядился вернуть Авишаю Муалему его телефон

Расследование
Полиция
время публикации: 20 февраля 2025 г., 16:42 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 16:42
"Дело приближенных Бен-Гвира": суд распорядился вернуть Авишаю Муалему его телефон
Chaim Goldberg/Flash90

Мировой суд Иерусалима отдал распоряжение отделу расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) вернуть мобильный телефон полковника полиции Авишая Муалема, который проходит по так называемому "Делу приближенных Бен-Гвира". Телефон у Муалема был изъят в интересах следствия около двух месяцев назад.

Судья Гад Эренберг в своем вердикте отметил, что следствие удерживает телефон "сверх необходимого времени", тем самым нанося ущерб нормальному ходу жизни подследственного как в отношении имущественном, так и в отношении неприкосновенности его частной жизни. Суд дал МАХАШ время до 2 марта, после чего телефон должен быть возвращен.

Эренберг отклонил аргументы МАХАШ, представители которого вначале утверждали, что телефон им нужен для восстановления данных и доступа к облачному хранилищу, а затем заявили, что возвращение владельцу его телефона помешает расследованию.

В МАХАШ рассмотрят возможность подать апелляцию на это решение.

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