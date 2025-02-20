"Дело приближенных Бен-Гвира": суд распорядился вернуть Авишаю Муалему его телефон

Мировой суд Иерусалима отдал распоряжение отделу расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) вернуть мобильный телефон полковника полиции Авишая Муалема, который проходит по так называемому "Делу приближенных Бен-Гвира". Телефон у Муалема был изъят в интересах следствия около двух месяцев назад.

Судья Гад Эренберг в своем вердикте отметил, что следствие удерживает телефон "сверх необходимого времени", тем самым нанося ущерб нормальному ходу жизни подследственного как в отношении имущественном, так и в отношении неприкосновенности его частной жизни. Суд дал МАХАШ время до 2 марта, после чего телефон должен быть возвращен.

Эренберг отклонил аргументы МАХАШ, представители которого вначале утверждали, что телефон им нужен для восстановления данных и доступа к облачному хранилищу, а затем заявили, что возвращение владельцу его телефона помешает расследованию.

В МАХАШ рассмотрят возможность подать апелляцию на это решение.