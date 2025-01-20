ХАМАС объявил, что следующая группа заложников будет освобождена на день позднее

Официальный представитель Управления по делам заключенных в правительстве ХАМАСа Нахед аль-Фахури объявил, что следующая группа израильских заложников, по всей видимости, будет освобождена в воскресенье, 26 января, а не в субботу, как это предусмотрено планом.

По его словам, в субботу, 25 января, ХАМАС передаст ЦАХАЛу имена освобождаемых заложников и получит от Израиля список освобождаемых палестинских заключенных.

"Учитывая время, необходимое на подготовку, фактическая реализация обмена начнется в воскресенье, 26 января", – заявил он.

Он напомнил, что в соответствии с соглашением, за каждую военнослужащую Израиль освободит 30 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам, и 20 заключенных с длительными сроками.

В том случае, если ХАМАС передаст ЦАХАЛу четырех женщин-военнослужащих, из израильских тюрем выйдут 120 заключенных с пожизненными сроками и 80, приговоренных к длительному заключению.