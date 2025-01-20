Три бывшие заложницы на свободе: что дальше. Реализация сделки с ХАМАСом

19 января, в рамках сделки с террористической организацией ХАМАС, после 471 дня плена в Газе были освобождены Роми Гонен (24), Эмили Дамари (28) и Дорон Штейнбрехер (31). Их состояние было оценено медиками как удовлетворительное.

Вышедшие на свободу заложницы смогли встретиться со своими матерями, затем их доставили на вертолете в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере для комплексного медицинского обследования, общения с психологами и социальными работниками. Для них выделили специальные помещения, где они могут находиться вместе со своими близкими.

После завершения обследования будет принято решение о возможности беседы освобожденных заложниц со следователями общей службы безопасности (ШАБАК).

Ожидается, что 20 января для Роми, Эмили и Дорон будет проведена комплексная телефонная конференция со всеми группами поддержки. В беседе должны принять участие семейные врачи и социальные работники местных органов власти. Затем для каждой из освобожденных заложниц будет определен план реабилитации и выписки, с учетом физического и психического состояния, а также пожеланий и ресурсов семьи. Освобожденным заложницам в случае необходимости может быть оказана длительная комплексная помощь с целью их восстановления после плена.

В дальнейшем план реализации нынешней сделки с ХАМАСом предусматривает поэтапное освобождение еще 30 заложников в течение шести недель. В следующую субботу, 25 января, на свободу должны выйти еще четыре заложницы. Затем, четыре субботы подряд, ХАМАС обязался освобождать по три заложника. В последнюю субботу реализации сделки планируется освобождение 12 заложников, в числе которых Авер Менгисту и Хишам ас-Саид, которые удерживаются ХАМАСом много лет. При этом до сих пор неизвестно, кто из заложников, указанных в предварительном списке, жив.

В числе тех, кто может быть освобожден 25 января, называют Арбель Иехуд (29 лет, гражданская), Карину Ариев (20 лет, военнослужащая), Лири Альбаг (19 лет, военнослужащая), Даниэла Гильбоа (20 лет, военнослужащая), Наама Леви (20 лет, военнослужащая), Агам Бергер (20 лет, военнослужащая). Называют также имя Шири Бибас, матери "рыжиков" Кфира и Ариэля. Но пока непонятно ни то, кто именно будет отпущен террористами, ни то живы ли эти заложницы.

На каждом этапе реализации сделки власти Израиля будут освобождать из тюрем террористов. В рамках реализации первой фазы соглашения на свободу планируется отпустить 735 заключенных. В общей сложности планируется освободить из израильских тюрем 1904 заключенных, отбывавших наказание за террористическую деятельность – в их числе 1167 жителей Газы, которые, по данным следствия, не были непосредственно вовлечены в нападение на Израиль 7 октября 2023 года. В списке, опубликованном минюстом Израиля, 284 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, то есть осужденных за убийства или пособничество убийству. Среди них террористы ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и других группировок. Большинство из них – мужчины 40-60 лет, десятки лет находившиеся в израильских тюрьмах, но есть и молодые – 25-35 лет, осужденные на пожизненные сроки менее десяти лет назад. Среди освобождаемых есть убийцы из Газы, Иудеи и Самарии, а также из Иерусалима.