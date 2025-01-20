СМИ: ШАБАС обвиняет "Красный крест" в задержке освобождения заключенных

Управление тюрем (ШАБАС) готовилось выполнить свою часть сделки спустя несколько часов после освобождения из плена ХАМАСа трех израильтянок, однако по данным на 23:59, палестинские заключенные, включенные в список на освобождение, еще не покинули стен тюрьмы.

Сайт Ynet пишет, что в Управлении тюрем обвиняют в задержке представителей "Красного креста", которые участвуют в процедуре медицинского освидетельствования освобождаемых. В ШАБАС считают, что представители международной организации сознательно тянут время, чтобы продемонстрировать всему миру, что Израиль не выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения.

На текущем этапе из израильских тюрем должны быть освобождены 90 заключенных - женщин, подростков, мужчин не достигших 21 года. За каждую израильскую заложницу, согласно условиям сделки, должны выйти на свободу 30 заключенных.

78 освобожденных вернутся в свои дома в Иудее и Самарии, 12 - в арабские кварталы в Иерусалиме.