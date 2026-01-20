x
Израиль

Трасса Аялон будет перекрыта с полуночи и до 5:00

Транспорт
время публикации: 20 января 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 18:24

Компания "Нативей Аялон" сообщила, что в ночь на 21 января 20-е шоссе будет закрыта для движения транспорта в северном направлении на участке между развязками Глилот и Шиват а-Кохавим в связи с монтажом портальных дорожных конструкций.

Шоссе будет перекрыто с 00:00 до 05:00.

Речь идет о продолжении работ по проекту "Нативим Меирим" министерства транспорта, реализацией которого занимаются компании "Нативей Аялон" и "Натив ле-Ир". В рамках проекта прокладываются дороги для общественного транспорта и транспорта с большим количеством пассажиров вдоль трасс Аялон и Квиш а-Хоф. Цель этого проекта – ускорить и упростить доступ к центрам занятости в Тель-Авиве.

Объехать перегороженную трассу можно будет по шоссе номер 5.

Израиль
