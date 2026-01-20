СМИ: правительство отказалось от плана провести заседание в Кирьят-Шмоне

Отменены планы по проведению в ближайшее воскресенье выездного заседания правительства в Кирьят-Шмоне. По информации Ynet, причиной отмены стали разногласия между минфином и мэром Кирьят-Шмоны.

По словам источников издания, мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн настаивал на включении в черновик решения правительства ряда срочных мер по поддержке и восстановлению города после войны. Мэрия города заявляет, что городу нужны серьезные инвестиции, а не временные меры "по латанию дыр".

По данным Ynet, представители канцелярии премьер-министра и министерства финансов пытаются найти компромисс.

Вместе с тем в приглашении, которое получили члены правительства, говорится, что следующее заседание состоится в Иерусалиме.