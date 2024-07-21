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Израиль

Трасса Аялон будет перекрыта на три ночи подряд

время публикации: 21 июля 2024 г., 16:44 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 16:44
Трасса Аялон будет перекрыта на три ночи подряд
Tomer Neuberg/FLash90

Скоростную трассу Аялон вновь перекроют для дорожных работ – в полночь с воскресенья на понедельник трасса будет герметично закрыта для транспорта с 00:00 до 05:00. В это же время трасса будет закрыта в ночь на вторник и в ночь на среду. В это время будут проводиться работы по монтажу пролетов моста.

В ночь на понедельник Аялон-Даром (трасса номер 20) будет закрыта от развязки Хоф а-Шарон до развязки Шмариягу-мизрах в связи с инфраструктурными работами по монтажу пролетов моста.

Речь идет о продолжению работ по проекту "Нативим Меирим" министерства транспорта, реализацией которого занимаются компании "Нативей Аялон" и "Натив ле-Ир". В рамках проекта прокладываются дороги для общественного транспорта и транспорта с большим количеством пассажиров вдоль трасс Аялон и Квиш а-Хоф. Цель этого проекта – ускорить и упростить доступ к центрам занятости в Тель-Авиве.

Объехать перегороженную трассу можно будет по шоссе номер 2 от развязки Шмариягу. Рекомендуется использовать навигатор WAZE для уточнения маршрута, можно также выяснить дорогу в диспетчерском центре "Коль Кав" по телефону *8787.

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