БАГАЦ отклонил апелляцию ШАБАКа и освободил из-под ареста троих поселенцев
время публикации: 20 января 2026 г., 12:07 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 12:07
Верховный суд отклонил апелляцию Общей службы безопасности (ШАБАК) и распорядился освободить из-под ареста троих поселенцев, которые находились под стражей в течение недели без встречи с адвокатом.
Как сообщает Walla, судья Алекс Штейн высказал резкую критику в отношении просьбы государства продлить арест задержанных, подчеркнув, что арест является существенным ограничением свободы – при том, что параллельно с ним введен запрет на публикацию деталей самого расследования.