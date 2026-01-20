БАГАЦ отклонил апелляцию ШАБАКа и освободил из-под ареста троих поселенцев

Верховный суд отклонил апелляцию Общей службы безопасности (ШАБАК) и распорядился освободить из-под ареста троих поселенцев, которые находились под стражей в течение недели без встречи с адвокатом.

Как сообщает Walla, судья Алекс Штейн высказал резкую критику в отношении просьбы государства продлить арест задержанных, подчеркнув, что арест является существенным ограничением свободы – при том, что параллельно с ним введен запрет на публикацию деталей самого расследования.