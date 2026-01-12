Трое евреев задержаны по подозрению в поджогах и насильственных действиях
время публикации: 12 января 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 11:34
Полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) задержали трех молодых евреев, подозреваемых в совершении преступлений на националистической почве.
Согласно опубликованной информации, они подозреваются в поджоге и нападениях.
Задержанным запрещено встречаться с адвокатами. Эта мера применяется на основании административных распоряжений о расследовании подозрений в совершении преступлений в отношении безопасности государства.
Издан судебный запрет на публикацию имен и деталей расследования.