Внимание, розыск: пропал 45-летний Михаэль Ядгаров из Ришон ле-Циона

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего, жизни и благополучию которого угрожает опасность. Пропал 45-летний Михаэль Ядгаров из Ришон ле-Циона, в последний раз его видели в Ришон ле-Ционе в воскресенье 11 января, и с тех пор от него не было известий.

Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавое телосложение, карие глаза, короткие черные волосы.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444.