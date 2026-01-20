Автобус сбил пожилую женщину в Иерусалиме, врачи борются за ее жизнь

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о ДТП на улице Шмуэль Бейт в Иерусалиме, где автобус сбил пожилую женщину.

Фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшую, женщину в возрасте примерно 80 лет, заблокированной под автобусом. Она не дышала, у нее не было пульса.

Женщину извлекли из-под автобуса и, не прекращая реанимационных мероприятий, повезли ее в больницу "Шаарей Цедек" в критическом состоянии.