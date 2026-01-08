x
Израиль

Автобус сбил женщину в центре Тель-Авива, она в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Тель-Авив
время публикации: 08 января 2026 г., 18:27 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 18:27
Автобус сбил женщину в центре Тель-Авива, она в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице аль-Парашат Драхим в Тель-Авиве, где автобус сбил переходившую дорогу женщину.

Медики оказали пострадавшей, женщине в возрасте примерно 50 лет, неотложную помощь на месте происшествия. Женщина оказалась зажатой под автобусом, она была в сознании и с очень тяжелыми травмами ног.

После того, как пострадавшую извлекли, ее эвакуировали в больницу "Ихилов" в тяжелом, но стабильном состоянии.

