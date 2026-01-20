Арестован нелегал, работавший рядом с домом начальника Генштаба

Бойцы пограничной полиции МАГАВ и сотрудники полиции Центрального округа задержали в одном из населенных пунктов центра страны палестинского нелегала из Тулькарема, который работал… рядом с домом начальника Генштаба ЦАХАЛа. Его работодатель, житель Калансуа, также был арестован.

Утром в полицию поступило сообщение о криках на арабском языке, которые слышали жители района. На место были направлены бойцы МАГАВ и сотрудники полиции.

На юге Тель-Авива был задержан 21 палестинский нелегал: палестинцы ночевали в нескольких квартирах. В ходе обыска были изъяты предположительно ворованный электровелосипед, десятки тысяч шекелей наличными и наркотики.