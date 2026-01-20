Автобус врезался в толпу демонстрантов возле Комемиют, погиб подросток

Организация "Ихуд Ацала" передает первичное сообщение об участнике демонстрации протеста "харедим" возле хасидского поселка Комемиют неподалеку от Кирьят-Гата, которого сбил автобус.

По сообщению "Ихуд Ацала", подросток в возрасте 15 лет получил критические травмы в результате наезда автобуса. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако вскоре были вынуждены констатировать смерть пострадавшего.

Как сообщает NEWS1, автобус врезался в толпу демонстрантов возле поселка Комемиют. О том, есть ли другие пострадавшие, в настоящий момент информации нет.

Инцидент произошел на шоссе 3533 у въезда в мошав Комемиют, сообщает МАДА. По информации "Маген Давид Адом", молодой человек в возрасте примерно 17 лет получил критическую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Полиция сообщила о задержании водителя автобуса для допроса, идет расследование обстоятельств происшествия. При этом полиция опровергает сообщения о том, что на месте происшествия была демонстрация, и подчеркивает, что ключевой версией является версия ДТП.