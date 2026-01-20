Полиция: арестован подозреваемый в причастности к беспорядкам в Мухмасе

Полиция заявила об аресте подозреваемого в причастности к беспорядкам 17 января в районе бедуинского поселка Мухмас, расположенного в Мате-Биньямин, в ходе которых было множество пострадавших. Срок его содержания под стражей пока продлен до 21 января. Заявлено, что в автомобиле подозреваемого было найдено оружие.

Адвокат задержанного утверждает, что его подзащитный не находился в районе Мухмаса во время беспорядков, а был в это время в Иерусалиме.

Ранее ЦАХАЛ уведомлял, в результате столкновений в районе Мухмаса были пострадавшие среди жителей Палестинской автономии, иностранных граждан и израильтян. Сообщалось, что на месте происшествия был обнаружен автомобиль с израильскими номерными знаками, из которого скрылись подозреваемые. Внутри машины были найдены дубинки.

Палестинские источники утверждали, что нападение на Мухмас было совершено группой примерно из 30 израильтян. Заявлялось о 13 пострадавших – "местных жителях и иностранном активисте".

Из сообщений ЦАХАЛа и источников в ПА неясно, кто именно из израильтян пострадал.

Отметим, что Мухмас всё чаще появляется в сводках происшествий. Но столкновения происходят не в самом поселке, а неподалеку, где находятся фермы.