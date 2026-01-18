x
18 января 2026
18 января 2026
Уточнение по столкновениям в Мухмасе: среди пострадавших жители ПА, иностранцы и израильтяне

Иудея и Самария
время публикации: 18 января 2026 г., 00:34 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 05:24
Мухмас
Фото: יעקב. Wikipedia

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала уточненные данные по поводу столкновений в районе бедуинского поселка Мухмас, расположенного в Мате-Биньямин.

По сведениям ЦАХАЛа, в результате столкновений есть пострадавшие среди жителей Палестинской автономии, иностранных граждан и израильтян. Пострадавшие были эвакуированы для оказания медицинской помощи.

Сообщается также, что на месте происшествия был обнаружен автомобиль с израильскими номерными знаками, из которого скрылись подозреваемые. Внутри машины были найдены дубинки.

"Автомобиль был конфискован полицией, поиски скрывшихся продолжаются", – отметили в ЦАХАЛе.

Палестинские источники утверждают, что нападение на Мухмас было совершено группой примерно из 30 израильтян. Заявлено о шести пострадавших.

Отметим, что Мухмас всё чаще появляется в сводках происшествий. Но столкновения происходят не в самом поселке, а неподалеку, где находятся фермы.

