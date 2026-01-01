x
01 января 2026
Израиль

"Урожай Принца": первые обвинения по делам клана Харири

Расследование
Криминал в арабском секторе
Полиция
Криминал
время публикации: 01 января 2026 г., 07:42 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 07:47
"Урожай Принца": первые обвинения по делам клана Харири
Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура Центрального округа Израиля в четверг, 1 января, подаст первые обвинительные заключения по делу государственного свидетеля с кодовым именем "Принц". Речь идет о пяти подозреваемых, связанных с преступным кланом Харири.

Ранее сообщалось об арестах множества подозреваемых в рамках масштабной операции против двух из крупнейших преступных организаций в стране – кланов "8008" (Харири) и "6006" (Абу Латиф), занимавшихся рэкетом и вымогательством.

По версии следствия, пятеро обвиняемых неоднократно вымогали деньги у одного человека, угрожая ему и членам его семьи. При этом они представлялись вымышленными именами, используя фамилию "Харири". Сообщается, что потерпевший выплачивал подозреваемым десятки тысяч шекелей в виде регулярных ежемесячных платежей.

Прокуратура намерена предъявить обвинения: Мураду Харири (41, Умм эль-Фахм), Набилю Арьяну (31, Арара), Юсуфу Хадидже (33, Клансуа), Мухаммаду Акелю (37, Арара) и Муртаде Акелю (26, Арара).

Полиция подчеркивает, что расследование по делу "Принца" продолжается: проверяются дополнительные эпизоды, а также причастность других фигурантов, связанных с группировками Абу Латиф и Харири. Часть подозреваемых остается под арестом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
