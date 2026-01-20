x
20 января 2026
|
последняя новость: 20:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2026
|
20 января 2026
|
последняя новость: 20:08
20 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге сектора Газы обнаружен туннельный ствол с оружием

Газа
ЦАХАЛ
ХАМАС
время публикации: 20 января 2026 г., 20:08 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 20:08
ЦАХАЛ: на юге сектора Газы обнаружен туннельный ствол с оружием
Пресс-служба ЦАХАЛа

Боевая группа 188-й бригады и подразделение инженерного спецназа "Яхалом" в ходе операции по "зачистке" территории за "желтой чертой" на юге сектора Газы, обнаружили туннельный ствол, в котором хранились десятки единиц оружия террористов.

В тайнике находились автоматы, противотанковые гранатометы и запасные магазины.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: "Силы ЦАХАЛа находятся в указанном районе в соответствии с условием соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы государству Израиль и его гражданам".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2026

837-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии