ЦАХАЛ: на юге сектора Газы обнаружен туннельный ствол с оружием

Боевая группа 188-й бригады и подразделение инженерного спецназа "Яхалом" в ходе операции по "зачистке" территории за "желтой чертой" на юге сектора Газы, обнаружили туннельный ствол, в котором хранились десятки единиц оружия террористов.

В тайнике находились автоматы, противотанковые гранатометы и запасные магазины.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: "Силы ЦАХАЛа находятся в указанном районе в соответствии с условием соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы государству Израиль и его гражданам".