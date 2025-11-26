В социальные сети попало видео попытки ограбления ювелирного магазина в Офакиме. Полиция молчит

В Офакиме предпринята попытка ограбления ювелирного магазина, расположенного в торговом комплексе GT CENTER. Работникам магазина удалось активизировать дымовую завесу и обратить грабителей в бегство.

Нападение на магазин произошло около восьми часов вечера. Пресс-служба полиции об этом инциденте не сообщила, и даже после того, как видео с камер наблюдения магазина были опубликованы в социальных сетях, правоохранительные органы продолжили молчать.

На видео можно увидеть, как двое грабителей в черных масках разбивают уличную витрину магазина, врываются внутрь и с помощью ломов или подобных инструментов один за другим разбивают витринные прилавки. Один из работников магазина успевает скрыться в подсобном помещении, другому удалось активировать сирену и систему дымовой завесы. За считанные секунды магазин наполняется густым дымом, это застало грабителей врасплох и они ретируются.

Депутат Кнессета от "Оцма Иегудит" Альмог Коэн, являющийся жителем Офакима, комментируя разошедшееся в интернете видео из Офакима, написал в Х-блоге: "Офаким, 8 часов вечера, рядом с домом, полным детей. Никакого контроля, никакого страха. В Израиле нет полиции! Так продолжаться не может!".

Экс-глава правительства Нафтали Беннет также обрушился с критикой на правоохранительные органы: "Уровень преступности достиг рекордного уровня. Рекордное количество убийств. Рэкет. Хаос. Израиль остался без управления".