Суд разрешил Ари Розенфельду выехать за границу

Верховный суд в Иерусалиме удовлетворил апелляцию, поданную капралом Ари Розенфельдом, обвиняемым по делу о передаче документа изданию Bild.

Суд постановил, что Розенфельд может выехать за границу при условиях, которые будут установлены окружным судом.

Адвокаты Ари Розенфельда приветствовали решение суда. "Наш подзащитный продолжает борьбу за доказательство своей невиновности", - заявили они.