20 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
20 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Суд разрешил Ари Розенфельду выехать за границу

Судебные решения
Суд
время публикации: 20 января 2026 г., 13:31 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 13:34
Суд разрешил Ари Розенфельду выехать за границу
Yehoshua Yosef/Flash90

Верховный суд в Иерусалиме удовлетворил апелляцию, поданную капралом Ари Розенфельдом, обвиняемым по делу о передаче документа изданию Bild.

Суд постановил, что Розенфельд может выехать за границу при условиях, которые будут установлены окружным судом.

Адвокаты Ари Розенфельда приветствовали решение суда. "Наш подзащитный продолжает борьбу за доказательство своей невиновности", - заявили они.

Израиль
