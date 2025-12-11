Окружной суд снял все ограничения с Ари Розенфельда

Окружной суд удовлетворил просьбу Ари Розенфельда, проходящего по делу о публикации секретного документа в СМИ, и распорядился снять с него все ограничения. В своем решении судья установил, что речь идет о единичном случае, и прошел целый год, в течение которого дело так и не продвинулось, сообщает 14 канал ИТВ.

Судья указал, что более нельзя говорить о наличии какой-либо опасности со стороны Розенфельда, оправдывающей сохранение ограничительных условий для него.

Напомним, что ранее прокуратуре пришлось изменить обвинительное заключение против Ари Розенфельда после того, как адвокат Ари Розенфельда Ури Корев указал на существенное искажение фактов в оригинальном варианте обвинительного заключения.

Прокуратура утверждала, что Ари Розенфельд получил документ, который он впоследствии передал помощнику Биньямина Нетаниягу, за два месяца до собственно передачи документа, и это должно было опровергнуть аргументы защиты о том, что Розенфельд счел содержание документа настолько жизненно важным, что посчитал необходимым немедленно довести его до сведения премьера. Однако адвокат Розенфельда смог доказать, что Ари увидел документ всего за несколько часов до того, как передал его через помощника Нетаниягу самому премьеру.