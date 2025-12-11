x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 18:47
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Окружной суд снял все ограничения с Ари Розенфельда

Судебные решения
Суд
время публикации: 11 декабря 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 18:31
Окружной суд снял все ограничения с Ари Розенфельда
Avshalom Sassoni/Flash90

Окружной суд удовлетворил просьбу Ари Розенфельда, проходящего по делу о публикации секретного документа в СМИ, и распорядился снять с него все ограничения. В своем решении судья установил, что речь идет о единичном случае, и прошел целый год, в течение которого дело так и не продвинулось, сообщает 14 канал ИТВ.

Судья указал, что более нельзя говорить о наличии какой-либо опасности со стороны Розенфельда, оправдывающей сохранение ограничительных условий для него.

Напомним, что ранее прокуратуре пришлось изменить обвинительное заключение против Ари Розенфельда после того, как адвокат Ари Розенфельда Ури Корев указал на существенное искажение фактов в оригинальном варианте обвинительного заключения.

Прокуратура утверждала, что Ари Розенфельд получил документ, который он впоследствии передал помощнику Биньямина Нетаниягу, за два месяца до собственно передачи документа, и это должно было опровергнуть аргументы защиты о том, что Розенфельд счел содержание документа настолько жизненно важным, что посчитал необходимым немедленно довести его до сведения премьера. Однако адвокат Розенфельда смог доказать, что Ари увидел документ всего за несколько часов до того, как передал его через помощника Нетаниягу самому премьеру.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 декабря 2025

i24: Прокуратура изменит обвинение против Ари Розенфельда – адвокат нашел нестыковки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

БАГАЦ удовлетворил апелляцию Ари Розенфельда: "он уже не так опасен"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2025

"Катаргейт": суд вновь смягчил условия домашнего ареста Ари Розенфельда
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2025

Верховный суд распорядился снять электронный браслет с Ари Розенфельда