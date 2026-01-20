x
20 января 2026
|
последняя новость: 13:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2026
|
20 января 2026
|
последняя новость: 13:54
20 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Беспорядки в Иерусалиме: "харедим" перекрывают улицу Бар-Илан и нападают на прохожих

Иерусалим
Полиция
Акции протеста
время публикации: 20 января 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 13:14
Беспорядки в Иерусалиме: "харедим" перекрывают улицу Бар-Илан и нападают на прохожих
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полиция продолжает действовать на месте незаконных акций протеста в Иерусалиме: на улице Бар-Илан участники беспорядков напали на прохожих, столкнув пожилого человека под колеса автомобилей.

По сообщению полиции, пожилой человек пытался самостоятельно убрать валун, который участники беспорядков скатили на проезжую часть, чтобы перекрыть движение, именно этим он вызвал гнев протестующих.

Сотрудники полиции задержали участника беспорядков, который скатывал на дорогу камни. В сообщении полиции подчеркивается, что участники акций протеста умышленно причиняют вред гражданским лицам и полиции, и правоохранительные органы сделают все необходимое для восстановления общественного порядка и наказания виновных.

В разных районах Иерусалима и в некоторых других городах проходят акции протеста против намерения властей провести аутопсию тел двух младенцев, умерших накануне в частном нелицензированном садике в столичном районе Ромема. Причина смерти малышей до сих пор не установлена.

Участники акций протеста поджигают мусорные баки, блокируют дороги и нападают на полицейских и гражданских.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 января 2026

БАГАЦ рассмотрит протест родителей умерших в яслях детей против аутопсии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Суд разрешил провести аутопсию двух младенцев, скончавшихся в частных яслях
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против проведения вскрытия умерших в яслях младенцев
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Ультраортодоксальные лидеры призывают к протестам против вскрытия тел умерших в яслях младенцев