Беспорядки в Иерусалиме: "харедим" перекрывают улицу Бар-Илан и нападают на прохожих

Полиция продолжает действовать на месте незаконных акций протеста в Иерусалиме: на улице Бар-Илан участники беспорядков напали на прохожих, столкнув пожилого человека под колеса автомобилей.

По сообщению полиции, пожилой человек пытался самостоятельно убрать валун, который участники беспорядков скатили на проезжую часть, чтобы перекрыть движение, именно этим он вызвал гнев протестующих.

Сотрудники полиции задержали участника беспорядков, который скатывал на дорогу камни. В сообщении полиции подчеркивается, что участники акций протеста умышленно причиняют вред гражданским лицам и полиции, и правоохранительные органы сделают все необходимое для восстановления общественного порядка и наказания виновных.

В разных районах Иерусалима и в некоторых других городах проходят акции протеста против намерения властей провести аутопсию тел двух младенцев, умерших накануне в частном нелицензированном садике в столичном районе Ромема. Причина смерти малышей до сих пор не установлена.

Участники акций протеста поджигают мусорные баки, блокируют дороги и нападают на полицейских и гражданских.