"Кешет-12": начальник Генштаба предупредил Нетаниягу и Каца об острой нехватке солдат

На прошлой неделе начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир направил письмо главе правительства Биньямину Нетаниягу, министру обороны Исраэлю Кацу и главе комиссии по иностранным делам и обороне Боазу Бисмуту, в котором уведомил их об острой нехватке солдат. Об этом в понедельник, 19 января, сообщил телеканал "Кешет-12".

Начальник Генштаба предупреждал, что нехватка личного состава может негативно отразиться на боеспособности армии в текущем году.

В своем письме Замир также упомянул об отсутствии прогресса в принятии закона о призыве в армию, а также необходимости незамедлительного продления срока срочной службы для мужчин до 36 месяцев.