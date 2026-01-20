x
20 января 2026
20 января 2026
20 января 2026
20 января 2026
Израиль

"Кешет-12": начальник Генштаба предупредил Нетаниягу и Каца об острой нехватке солдат

ЦАХАЛ
Биньямин Нетаниягу
Исраэль Кац
время публикации: 20 января 2026 г., 00:31
"Кешет-12": начальник Генштаба предупредил Нетаниягу и Каца об острой нехватке солдат
Noam Revkin Fenton/FLASH90

На прошлой неделе начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир направил письмо главе правительства Биньямину Нетаниягу, министру обороны Исраэлю Кацу и главе комиссии по иностранным делам и обороне Боазу Бисмуту, в котором уведомил их об острой нехватке солдат. Об этом в понедельник, 19 января, сообщил телеканал "Кешет-12".

Начальник Генштаба предупреждал, что нехватка личного состава может негативно отразиться на боеспособности армии в текущем году.

В своем письме Замир также упомянул об отсутствии прогресса в принятии закона о призыве в армию, а также необходимости незамедлительного продления срока срочной службы для мужчин до 36 месяцев.

Израиль
