Начальник Генштаба Эяль Замир посетил штаб Службы тыла

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир посетил штаб Службы тыла, где встретился с командующим Службой тыла генерал-майором Шаем Клепером и другими офицерами.

Эяль Замир в ходе встречи подчеркнул, что, несмотря на многочисленные угрозы, Служба тыла готова к задействованию всего спектра возможностей для отражения нападения на гражданское население и к спасению жизней.

При этом он заявил, что ЦАХАЛ готов к использованию беспрецедентных по своей мощи наступательных возможностей в ответ на любую попытку нападения. "Мы полностью готовы к любому сценарию развития событий. Усвоены уроки операции "Народ как лев", и как часть этого, ЦАХАЛ готов к возможности внезапного начала войны". Замир подчеркнул, что сочетание возможностей Службы тыла при тесном сотрудничестве с местными властями и экстренными службами повышает национальную стойкость и обеспечивает готовность к любым событиям.