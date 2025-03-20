Отчет ЦАХАЛа о бойне в кибуце Алумим: казни иностранных рабочих "по методам ИГ"

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования событий в "черную субботу" 7 октября 2023 года в кибуце Алумим. В ходе нападения на кибуц были убиты 57 гражданских, четверо военнослужащих и один сотрудник сил безопасности. Из кибуца были похищены пять человек, трое были похищены и угнаны в Газу живыми, двоих террористы убили и похитили в Газу их тела. Двое из похищенных все еще удерживаются в секторе Газы.

Отчет о боях за Алумим указывает, что ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите кибуца. Десятки террористов проникли в кибуц Алумим и атаковали жителей кибуца как на его территории, так и в прилегающих к нему районах. Героизм и действия бойцов отряда быстрого реагирования ("китат коненут") и сил безопасности привел к стабилизации линии обороны в первые часы боя и сдержали расширение атаки на другие части кибуца Алумим.

Начало боя за Алумим: ракетный залп, боевики на мотоциклах

Утром 7 октября в 06:29 начался массированный ракетный обстрел Израиля, по всему периметру сработала система оповещения "Цева Адом". Девять минут спустя офицер Северной бригады связался с "китат коненут" кибуца и приказал выйти на защиту населенного пункта, однако руководитель отряда быстрого реагирования вначале решил не выводить людей, находившихся в защищенных комнатах в связи с ракетными обстрелами.

Примерно в 07:01 десять террористов на пяти мотоциклах проникли в кибуц Алумим через задние ворота, они быстро двигались по дороге между фермами, расстреливая замеченных ими иностранных рабочих. Услышав звуки стрельбы, несколько бойцов отряда быстрого реагирования вышли из бомбоубежищ, однако у первой группы боевиков, по всей видимости, не было задачи занимать кибуц. Всего за восемь минут террористы пересекли кибуц и выехали через передние ворота на шоссе 232.

"Мигунит смерти"

У въезда в кибуц на перекрестке с шоссе 232 находится небольшое бомбоубежище – "мигунит". С началом ракетной атаки и ракетной тревоги десятки молодых людей, отдыхавших на музыкальном фестивале Nova возле Реим побежали в направлении бомбоубежища. В 07:14 террористы заметили их и устроили бойню. Они забрасывали израильтян гранатами и расстреливали их из огнестрельного оружия, убив около двадцати человек. Это продолжалось несколько минут, после чего силы быстрого реагирования 13-го батальона с поста "Маген Алумим" прибыли во входу в кибуц и открыли огонь по террористам. Террористы понесли потери, вернулись в кибуц, а оттуда – в сектор Газы.

Ошибочная идентификация: гибель Офека Атона

В 07:24 был открыт арсенал, и бойцы отряда быстрого реагирования вооружились и продолжили защищать кибуц. В это время до Алумим добрались сумевшие спастись из "мигунита" двое молодых людей, Офек Атон и его девушка Тамар Кам (при публикации списка погибших было указано, что 24-летний Офек Атон был убит на фестивале Nova, – прим. ред.). Офек и Тамар добрались до кибуца и вошли в один из домов, где жили пожилые супруги, находившиеся в этот момент в защищенной комнате. Услышав голоса в доме, но не поняв, что это ищущие спасения израильтяне, супруги сообщили в кибуцной группе WhatsApp, что в дом вошли террористы, и на место прибыли бойцы отряда быстрого реагирования.

Вначале они эвакуировали через окно жителей дома, а затем двое бойцов "китат коненут" через защищенную комнату вошли в дом. Атон, думая, что это террористы, кинулся на одного из них с кухонным ножом. Боец "китат коненут", уверенный, что перед ним террорист, открыл огонь на поражение и убил Офека. Тамар убежала из дома, но из-за той же ошибочной идентификации бойцы отряда быстрого реагирования открыли по ней огонь, тяжело ее ранив. Тамар Кам удалось спасти. В ЦАХАЛе подчеркивают: речь идет не о гибели Офека Атона в результате "дружественного огня", а о трагической ошибке идентификации.

Героизм членов "китат коненут" и прибывших на подмогу бойцов

В 08:40 к окрестностям кибуца добрались еще примерно десять террористов, но командующий боем офицер 585-го бедуинского батальона подполковник Гай Мадар, прибывший из своего дома в Кирьят-Гате с личным пистолетом, с двумя бойцами "китат коненут" кибуца Алумим, отцом и сыном, остановили их продвижение, ликвидировав троих и заставив остальных отступить на юг.

В 09:20 группа из примерно 15 террористов проникли в кибуц в районе плавательного бассейна и сада Адар (названного в честь Адара Гольдина, погибшего в секторе Газы во время операции "Несокрушимая скала", его тело до сих пор удерживается террористами). Четверо бойцов "китат коненут" вступили с ними в героический бой и смогли вытеснить боевиков за пределы жилой зоны. Двое из четверых членов отряда быстрого реагирования были ранены в этом бою.

Резня в общежитиях иностранных рабочих: "казни в стиле ИГ"

Террористы, которым пришлось изменить свой маршрут, достигли жилых помещений иностранных рабочих, они ворвались в их общежития и устроили массовую резню. В соответствии с отчетом ЦАХАЛа, террористы убили 22 гастарбайтеров "методами из арсенала "Исламского государства". В течение нескольких часов израильские силы не могли добраться до района проживания иностранных рабочих, за это время двое гастарбайтеров были похищены и увезены в Газу.

В 09:30 в кибуц прорвалась группа из 40-50 террористов "Нухбы" на четырех грузовых внедорожниках ("тендерах"), террористы были оснащены тяжелым вооружением, включающим пулеметы, гранаты и РПГ. Они разместились в юго-восточной части кибуца. Бойцы подразделения ЯСАМ, прибывшие из Беэр-Шевы, вели с ними бой вместе с подполковником Гаем Мадаром.

Боец ЯСАМ старшина Ран Гуэли сражался до последней секунды, он получил смертельное ранение и был похищен и увезен в сектор Газы. На месте, где его похитили, была обнаружена гора гильз: Ран отстреливался до последнего. Его тело до сих пор удерживают террористы в секторе Газы.

Подполковник Гай Мадар также был ранен в этом бою. В бою погибли также двое братьев Слотки из Беэр-Шевы, Ишай и Ноам. Узнав о происходящем, они прибыли на подмогу в окрестности сектора, подъехали к кибуцу Алумим и примерно в 09:45 попали под шквальный огонь боевиков "Нухба". Вооруженные только своими личными пистолетами, они отстреливались против десятков террористов и погибли в этом бою. Благодаря героизму израильских бойцов, проникновение десятков террористов на территорию кибуца удалось отбить.

Примерно в 10:45 отряд из около полутора десятков террористов прибыл для подкрепления, и примерно час бойцы "китат коненут" и дополнительные силы сражались с ними. На место начали прибывать отряды специального назначения ЦАХАЛа: передовой командный пункт под руководством генерала Барака Хирама направлял в район различные подразделения, но из-за засад на пути и интенсивных боев с террористами "Нухбы" часть подразделений, которая должна была прибыть на защиту других поселков, застряла в районе Алумим. На определенном этапе в районе кибуца находились 17 различных подразделений, и основной проблемой было отсутствие единого командования и координации на местности.

Переломный момент боя: численный перевес переходит на сторону израильтян

Переломным моментом боя за Алумим стало прибытие в 11:40 на четырех вертолетах "Ясур" и двух вертолетах "Яншуф" бойцов 890-го батальона. Террористы "Нухбы" сумели подбить один из вертолетов – но никто из израильских сил не пострадал. Вместе с дополнительными силами из спецподразделений "Шальдаг", "Яалом", "Мецада" и "Сайерет Маткаль" количество израильских бойцов достигло 340 человек, и они вели бой против примерно сотни террористов.

Бойцы "Шальдаг" оказались в районе перекрестка на шоссе 232 по пути в кибуц Беэри, а десантники направлялись в Нахаль-Оз. Они столкнулись с террористами, которые ранее устроили массовые убийства иностранных рабочих в Алумим, и вступили с ними в перестрелку. В бою погиб старшина Идо Розенталь из подразделения "Шальдаг", еще трое военнослужащих были ранены.

Примерно в 13:00 бойцы "китат коненут" сообщили о проникновении новой группы террористов на территории кибуца Алумим: трое боевиков перелезли через задние ворота кибуца, их атаковали бойцы отряда быстрого реагирования кибуца и бойцы подразделения "Яалом". В этом боестолкновении погиб командир подразделения "Яалом" капитан Итай Коэн.

Бойцы спецподразделения Службы тюрем "Мецада" сражались с засевшими в домах иностранных рабочих террористами, и наконец, через долгие часы после бойни, ликвидировали их. Войдя в дома гастарбайтеров, израильские силы увидели кошмарные свидетельства бойни и пыток, совершенных террористами над беззащитными гастарбайтерами.

В период между 13:00 и 15:00 израильским силам удалось восстановить оперативный контроль над кибуцем. Но несколько часов спустя произошла еще одна трагедия: примерно в 18:45, уже после наступления темноты, через забор кибуца перепрыгнул иностранный рабочий. Его ошибочно идентифицировали, как террориста, и открыли по нему огонь. Имя погибшего не установлено до сих пор, ЦАХАЛ проводит проверки, чтобы завершить расследование и идентифицировать его.

Выводы расследования боя за Алумим

Расследование установило, что ЦАХАЛ не справился с задачей защиты жителей кибуца Алумим и гражданских находившихся в кибуце и его окрестностях. Бойцы отряда быстрого реагирования кибуца продолжали вести бой даже после прибытия сил ЦАХАЛа, направляли их и сражались бок о бок с ними "с исключительным героизмом", отмечается в отчете.

Расследованием также было установлено, что большинство сражавшихся в районе кибуца военнослужащих направлялись в другие населенные пункты – в основном, в кибуц Беэри и другие поселки к югу от Алумим. Из-за расположения кибуца на шоссе 232 и большого количества террористов в районе военнослужащие различных подразделений задерживались в районе Алумим и вступали в бой с террористами, не планируя этого заранее и не имея приказа защищать именно Алумим.

При этом в районе кибуца не было достаточных сил по отношению к угрозе, включая роту "Маген Алумим", которая из-за субботы и праздника Симхат-Тора была в неполном составе. Командование и контроль были нарушены из-за захвата террористами базы "Нахаль-Оз", и лишь на последнем этапе боя появилось единое командование боем и район разделен на участки.

Установлено также, что в течение всего дня боя не было достаточной координации между различными подразделениями, и ЦАХАЛу было сложно составить четкую картину происходящего в кибуце вплоть до послеполуденных часов, хотя "китат коненут" располагала общей картиной ситуации уже с утра.

Перед публикацией отчет о расследовании боев в кибуце Алумим и его окрестностях был представлен жителям кибуца и родственникам погибших. В связи с тем, что значительное количество погибших составляли иностранные граждане, ЦАХАЛ представил сопроводительные материалы к отчету и сам отчет также на английском языке.