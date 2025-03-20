"Лучше в тюрьму, чем в армию": возле военной базы Бейт-Лид проходит акция протеста ультраортодоксов

Сотни ультраортодоксов принимают участие в акции протеста возле базы "Бейт-Лид", на территории которой расположена 10-я военная тюрьма. Митингующие требуют немедленно освободить двух религиозных уклонистов.

Демонстранты заблокировали дорогу, ведущую к военной базе и скандируют: "Лучше в тюрьму, чем в армию". Они выступают против закона о призыве и требуют вернуть учащимся йешив их прежний статус.

Проведение этой акции протеста было согласовано с полицией.