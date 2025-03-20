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Израиль

Сирены в Иерусалиме, Иудее и Самарии: обстрел из Йемена

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хуситы
время публикации: 20 марта 2025 г., 19:31 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 19:53
Сирены в Иерусалиме, а также населенных пунктах Самарии в связи с ракетным обстрелом из Йемена
Yonatan Sindel/Flash90

Сирены системы раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Иерусалиме и десятках населенных пунктов Иудеи и Самарии.

За несколько минут до этого 12-й телеканал израильского телевидения сообщил, что ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что ракета была перехвачена ВВС ЦАХАЛа за пределами Израиля.

Это третий ракетный обстрел территории Израиля за последние сутки и второй обстрел из Йемена.

На несколько минут приостановлена работа международного аэропорта "Бен-Гурион". Самолеты, которые должны были совершить посадку в Израиле, находятся над Средиземным морем.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что сообщений о раненых в результате ракетного обстрела не поступало.

В 3:59-4:01 20 марта в центре Израиля прозвучали сирены тревоги "Цева адом". ЦАХАЛ заявил: была выпущена ракета из Йемена в сторону израильской территории. Сирены были слышны в Тель-Авиве, Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Модиине, Реховоте, Рамат-Гане, Бней-Браке, Холоне, Ришон ле-Ционе, Лоде, Рамле, Петах-Тикве, Кфар-Сабе, Рамат а-Шароне, Герцлии и многих других населенных пунктах Израиля. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ракета была перехвачена за пределами Израиля. Но тревога была активирована из-за угрозы падения фрагментов ракеты или противоракет. Служба "Маген Давид Адом" передавала: раненых нет, была оказана медицинская помощь 13 гражданам, получившим травмы по пути в бомбоубежища и другие защищенные помещения, а также трем людям, находившимся в состоянии нервного шока.

В 13:20 – 13:21 вновь прозвучали сирены в центре Израиля в связи с запуском из сектора Газы трех ракет, одна из которых была успешно перехвачена, две другие упали на незастроенной местности. Это был первый ракетный обстрел центра Израиля из Газы в 2025 году. Предыдущая попытка обстрела центра Израиля из сектора Газы фиксировалась 28 декабря 2024 года.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

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