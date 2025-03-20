Новый законопроект призван позволить правительству увольнять руководителей служб безопасности

Депутат Кнессета Цвика Фогель представил новый законопроект, который позволит избранному правительству заменять высокопоставленных должностных лиц в системе безопасности, юстиции и экономики в течение первых 100 дней своего правления. Об этом сообщает в четверг, 20 марта, "Сругим".

Фогель убежден, что продвигаемая им реформа вернет управление государством в руки избранной власти, устранит бюрократические препятствия и предотвратит ситуацию, когда не избранные общественностью чиновники диктуют политику государства.

Отметим, что данный законопроект подан на фоне настойчивых попыток юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары предотвратить реализацию решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу отправить в отставку главу ШАБАКа Ронена Бара, а также на фоне длящихся уже много месяцев попыток правительства отправить в отставку саму Гали Баарав-Миару.