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Израиль

Белый дом: Трамп полностью на стороне Израиля и ЦАХАЛа

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Газа
Дональд Трамп
время публикации: 20 марта 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 18:16
Белый дом: Трамп полностью на стороне Израиля и ЦАХАЛа
AP Photo/Jose Luis Magana

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что президент Трамп полностью поддерживает Израиль и действия ЦАХАЛа в последние дни.

"Президент однозначно дал понять ХАМАСу: если они не освободят всех заложников, они заплатят высокую цену. К сожалению, ХАМАС продолжил играть с помощью СМИ с человеческими жизнями. Нельзя забывать, что в нынешней ситуации полностью виноват ХАМАС, совершивший 7 октября жестокое нападение. Президент выразился ясно: он хочет, чтобы все заложники вернулись домой, он полностью поддерживает Израиль, ЦАХАЛ и действия, предпринятые в последние дни", – заявила спикер Белого дома.

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