Белый дом: Трамп полностью на стороне Израиля и ЦАХАЛа
время публикации: 20 марта 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 18:16
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что президент Трамп полностью поддерживает Израиль и действия ЦАХАЛа в последние дни.
"Президент однозначно дал понять ХАМАСу: если они не освободят всех заложников, они заплатят высокую цену. К сожалению, ХАМАС продолжил играть с помощью СМИ с человеческими жизнями. Нельзя забывать, что в нынешней ситуации полностью виноват ХАМАС, совершивший 7 октября жестокое нападение. Президент выразился ясно: он хочет, чтобы все заложники вернулись домой, он полностью поддерживает Израиль, ЦАХАЛ и действия, предпринятые в последние дни", – заявила спикер Белого дома.
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