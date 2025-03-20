Белый дом: Трамп полностью на стороне Израиля и ЦАХАЛа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что президент Трамп полностью поддерживает Израиль и действия ЦАХАЛа в последние дни.

"Президент однозначно дал понять ХАМАСу: если они не освободят всех заложников, они заплатят высокую цену. К сожалению, ХАМАС продолжил играть с помощью СМИ с человеческими жизнями. Нельзя забывать, что в нынешней ситуации полностью виноват ХАМАС, совершивший 7 октября жестокое нападение. Президент выразился ясно: он хочет, чтобы все заложники вернулись домой, он полностью поддерживает Израиль, ЦАХАЛ и действия, предпринятые в последние дни", – заявила спикер Белого дома.