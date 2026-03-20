СМИ: осколок противоракеты упал в нескольких сотнях метрах от мечети Аль-Акса
время публикации: 20 марта 2026 г., 16:52 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 17:02
После обстрела Иерусалима бойцы пограничной службы (МАГАВ) и полицейские саперы осматривают местность для выявления упавших осколков ракет или ракет-перехватчиков.
По предварительным данным, осколок противоракеты упал в нескольких сотнях метрах от мечети Аль-Акса.
По данным МАДА, был эвакуирован один пострадавший, его состояние оценивается как легкое.