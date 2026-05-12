Израиль

Беспилотник "Хизбаллы" взорвался на территории Израиля

время публикации: 12 мая 2026 г., 18:43 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 19:07
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в 17:38 был зафиксирован запуск "Хизбаллой" нескольких ударных беспилотников в направлении позиций ЦАХАЛа на юге Ливана и в сторону израильской территории.

Силы ПВО перехватили один из дронов, еще один взорвался на израильской территории возле границы с Ливаном. В результате этого обстрела нет раненых.

ЦАХАЛ сообщил, что после сигнала тревоги, прозвучавшего на севере в 18:43, еще один беспилотник "Хизбаллы" взорвался на территории Израиля. Никто из израильтян не пострадал.

