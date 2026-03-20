Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 20 марта, температура немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Временами дожди. Устойчивый юго-западный ветер.

В Иерусалиме – 8-16 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 15-23, в Беэр-Шеве – 11-20, на побережье Мертвого моря – 16-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-21, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-19, на Голанских высотах – 8-16.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 140-360 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 25 км/ч).

В субботу-четверг – прохладно, дожди, временами с грозами.