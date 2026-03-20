Опросы третьей недели войны: "Ликуд" укрепляется без коалиции

Социологические опросы, опубликованные израильскими СМИ за последние сутки, показывают укрепление партии "Ликуд" на фоне войны с Ираном, однако общая картина распределения мандатов между партиями коалиции и оппозиции не меняется.

В опросах "Маарива", 12-го канала ИТВ и сайта "Зман Исраэль" партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу набирает 28 мандатов.

Партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета набирает 21 мандат по версии "Маарива", 20 мандатов по версии 12-го канала.

У партии "Яшар" Гади Айзенкота 11 мандатов по версии "Маарива" и 12 – по версии 12-го канала.

По версии "Зман Исраэль" у Беннета только 15 мандатов, и он впервые пропускает Айзенкота вперед.

"Демократим" Яира Голана набирают 12 мандатов по версии 12-го канала, 10 по версии "Маарива" и 9 по версии "Зман Исраэль".

У НДИ Авигдора Либермана – 10 мандатов по версиям "Маарива" и "Зман Исраэль" и 9 по версии 12-го канала.

У ШАС 8 мандатов по версиям "Маарива" и "Зман Исраэль" и 9 по версии 12-го канала.

У "Яадут а-Тора" 8 мандатов по версии "Зман Исраэль" и 7 по версиям "Маарива" и 12-го канала.

У "Оцмы Йегудит" Итамара Бен-Гвира 7 мандатам по всем трем версиям.

"Еш Атид" Яира Лапида набирает 8 мандатов по версии "Маарива", 6 по версии 12-го канала и 5 по версии "Зман Исраэль".

Арабские партии ХАДАШ-ТААЛ и РААМ набирают 10 мандатов по всем версиям.

Кроме того, по версии "Зман Исраэль" партия "Кахоль Лаван" Бени Ганца преодолевает электоральный барьер и набирает 4 мандата.

Партия "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича ни по одной из версий не проходит в Кнессет.

В общей сложности по версии 12-го канала ИТВ и "Зман Исраэль" у партий правящей коалиции 51 мандатов, а по версии "Маарива" – 50 мандатов.