x
20 ноября 2024
|
последняя новость: 22:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 ноября 2024
|
20 ноября 2024
|
последняя новость: 22:27
20 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле дома Баарав-Миара проходят два митинга: с требованием уйти в отставку и с требованием остаться

Правительство
Юридическая реформа
время публикации: 20 ноября 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 21:30
Возле дома Баарав-Миара проходят два митинга: с требованием уйти в отставку и с требованием остаться
Itai Ron/Flash90

В Тель-Авиве, возле дома юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара, проходят два митинга: участники одного из них требуют от нее уйти в отставку.

Отставки Баарав-Миара требуют активисты правой организации "Им Тирцу". На их плакатах написано: "Юридическая советница анархии".

В поддержку юридической советницы выступают активисты, недовольные действующим правительством и добивающиеся отставки Биньямина Нетаниягу. Они призывают Гали Баарав-Миара проявить настойчивость при отстаивании своих взглядов. "Гали, народ с тобой", – написано на их плакатах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

Юрсоветник опровергла "историю" Бен-Гвира о попытках "сшить" против него дело
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

Лапид: "Пришло время, чтобы гражданский мятеж прекратился"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

"Кешет": коалиция намерена продвигать предложение о разделении функций юридического советника
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2024

Правительство утвердило решение о замене юрсоветников с большим стажем работы