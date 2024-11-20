Возле дома Баарав-Миара проходят два митинга: с требованием уйти в отставку и с требованием остаться

В Тель-Авиве, возле дома юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара, проходят два митинга: участники одного из них требуют от нее уйти в отставку.

Отставки Баарав-Миара требуют активисты правой организации "Им Тирцу". На их плакатах написано: "Юридическая советница анархии".

В поддержку юридической советницы выступают активисты, недовольные действующим правительством и добивающиеся отставки Биньямина Нетаниягу. Они призывают Гали Баарав-Миара проявить настойчивость при отстаивании своих взглядов. "Гали, народ с тобой", – написано на их плакатах.