Израиль увеличил объем поставок гуманитарной помощи, но разграбления продолжаются

Политическое руководство Израиля было вынуждено пойти на увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газы, чтобы избежать оружейного эмбарго, но проблема с нападениями на автоколонны и разграблением гуманитарной помощи осталась нерешенной.

Как сообщает Ynet, службам безопасности было поручено усилить борьбу с грабителями и обеспечить контроль над доставкой гуманитарной помощи. Днем ранее вооруженные боевики разграбили 15 грузовиков с гуманитарной помощью на территории сектора Газы, охраняющие конвой военнослужащие ЦАХАЛа были вынуждены открыть огонь, чтобы не допустить нападения на дополнительные грузовики.

По маршруту доставки гуманитарной помощи существуют определенные районы, где на автоколонны совершают нападение боевики ХАМАСа или вооруженные жители сектора, которым удается захватить часть грузов. ЦАХАЛу приходится увеличивать свое присутствие в критических точках, чтобы предотвратить нападения.

Поскольку после принятия закона о прекращении деятельности Агентства по помощи палестинским беженцам (UNRWA) Израиль официально прекратил контакты с агентством, ЦАХАЛу и системе безопасности приходится искать другие решения, в том числе повышать координацию с другими действующими в секторе Газы гуманитарными организациями. Это позволяет снизить зависимость от UNRWA и мотивировать другие организации к эффективной работе в секторе Газы.