Предъявлены обвинения главным подозреваемым по делу о крупной сети секс-услуг в Израиле

Полиция Израиля сообщает, что по результатам расследования деятельности крупной сети по предоставлению секс-услуг, обвинения предъявлены двум главным подозреваемым – жителям Холона и Герцлии (56 и 36 лет). Будет подан запрос в суд о продлении срока содержания их под стражей до окончания судебного разбирательства.

Правоохранительные органы намерены начать процедуру конфискации денежных средств на сумму более 7 миллионов шекелей, а также активов и имущества на десятки миллионов шекелей, полученных в результате уголовных преступлений, говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Речь идет о сети, которая управлялась членами одной семьи.

Продолжается расследование в отношении еще четырех подозреваемых по этому делу.

Ранее сообщалось, что правоохранительными органами были конфискованы десятки транспортных средств, которые могли быть использованы для незаконного бизнеса, заморожены 18 банковских счетов подозреваемых. Кроме того, были арестованы дополнительные активы, принадлежавшие подозреваемым.

Летом 2024 года правительственное межведомственное подразделение по координации борьбы с торговлей людьми публиковало новый отчет о своей деятельности, охватывающий период с 2021 по 2023 год. Подразделение, действующее при министерстве юстиции Израиля, сообщало, что, согласно опросу Института Майерс-Джойнт-Брукдейл, в настоящее время 72% населения Израиля поддерживают закон, запрещающий приобретение услуг проституток. При этом в 2008 году такой запрет поддерживали только 26% израильтян, в 2016 году – 39%. Отмечается, что с момента вступления в силу закона о запрете проституции (10 июля 2020 года) сначала интерес к покупке секс-услуг снизился, а потом, на фоне сокращения числа выписываемых штрафов, снова наметился рост.

Напомним, что, согласно принятому закону о запрете на приобретение услуг проституток (срок действия которого заканчивается в июле 2025 года, если не будет принят новый аналогичный закон), была введена система административных штрафов: 2000 шекелей за первое правонарушение, 4000 шекелей – за повторные правонарушения такого рода. При этом штраф накладывается именно на клиента, а не на тех, кто предоставляет сексуальные услуги.

В опубликованном отчете говорилось: в 2021-2023 годах полиция Израиля наложила 5091 штраф в рамках "Закона о запрете проституции". Из них: в 2021 году – 1384 штрафа, в 2022 году – 2841, в 2023 году – 866.

В течение года после принятия закона произошло значительное снижение числа поисковых запросов в Google о проституции в Интернете (снижение на 20%). Однако с июля 2022 года наметилась тенденция роста числа таких поисковых запросов.

Наметился некоторый рост потребления услуг проституток в Израиле в последние годы. Согласно проведенному опросу, потребление проституции еврейскими мужчинами в возрасте 18-70 лет в Израиле выросло с 7% в 2021 году до 9% в 2024 году. По мнению исследователей, это связано, прежде всего, с тем, что полиция стала уделять меньше внимания данной проблеме и штрафовать нарушителей закона.