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Израиль

Мошенник собирал "пожертвования на нужды солдат" из тюрьмы, где сидел за мошенничество

время публикации: 06 октября 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 13:47
Мошенник собирал "пожертвования на нужды солдат" из тюрьмы, где сидел за мошенничество
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура представила обвинительное заключение против 41-летнего Томера Мишели, отбывающего заключение в тюрьме "Дамон", который во время пребывания в тюрьме наладил систему мошеннического "перенаправления" средств, предназначенных для помощи военнослужащим, резервистам и сотрудникам сил безопасности, на собственные нужды.

По данным обвинительного заключения, он из тюрьмы звонил представителям различных благотворительных организаций и волонтерам, представлялся им как сотрудник влиятельной организации, и предлагал оказать помощь в приобретении тактического снаряжения и сигарет.

Мошенник согласовывал с ними места встречи и просил передать его "помощнику" наличные, которые затем обещал вернуть. Он связался с двумя таксистами, отправлял их по назначенным адресам, и таксистам передавали деньги – в целом, более 70 тысяч шекелей. Деньги мошенник просил передавать его доверенным лицам.

В частности, преступник заявлял, что он является представителем организации "Братья по оружию" ("Ахим ле-Нешек"), и таким образом он обманул представителей благотворительной организации "Лев Эхад". Сообщается, что он также утверждал, что собирает помощь семьям похищенных, и попросил передать пожертвование в размере 7000 шекелей таксисту, которого он пришлет.

Заключенному предъявлены обвинения по восьми эпизодам мошенничества. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок его содержания под стражей, поскольку свои преступления он совершал, будучи уже заключенным за мошенничество.

Израиль
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