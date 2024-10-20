Пресс-служба ЦАХАЛа: жена Синуара пряталась в туннеле с сумкой Hermes Birkin за 32000 долларов

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Адраи прокомментировал опубликованную его ведомством видеозапись, сделанную 6 октября 2023 года – за несколько часов до нападения ХАМАСа на Израиль в "черную субботу".

На видео с камеры наблюдения в туннеле запечатлено, как 6 октября в 22:44 Яхья Синуар и члены его семьи носят в туннель продукты, матрасы, одеяла. Они также принесли и установили в туннеле плазменный телевизор.

Внимание Адраи привлекла сумка жены Синуара. По его мнению, это Hermes Birkin, стоящая 32000 долларов. "В то время, как у жителей Газы нет денег на палатки и самое необходимое, Яхья Синуар и его жена купаются в деньгах", – написал израильский офицер в социальной сети Х.

Сумка Birkin является международным символом статуса и признана свидетельствовать об утонченном вкусе владелицы. Купить ее можно, только показав себя преданным клиентом компании Hermes. Она получила название в честь актрисы Джейн Биркин, принявшей участие в разработке сумки.