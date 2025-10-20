ЦАХАЛ подтвердил открытие огня по террористам в восточной части города Газа

ЦАХАЛ сообщает, что утром 20 октября были выявлены несколько террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к военным, действующим в районе Шуджаийя (восточный район города Газа). Поскольку это представляло непосредственную угрозу для военных, был открыт огонь на поражение по террористам, заявляет ЦАХАЛ.

Вскоре после этого были выявлены еще несколько террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к силам ЦАХАЛа в том же районе. И вновь по ним был открыт огонь на поражение.