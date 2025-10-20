x
20 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил открытие огня по террористам в восточной части города Газа

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 октября 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 11:00

ЦАХАЛ сообщает, что утром 20 октября были выявлены несколько террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к военным, действующим в районе Шуджаийя (восточный район города Газа). Поскольку это представляло непосредственную угрозу для военных, был открыт огонь на поражение по террористам, заявляет ЦАХАЛ.

Вскоре после этого были выявлены еще несколько террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к силам ЦАХАЛа в том же районе. И вновь по ним был открыт огонь на поражение.

