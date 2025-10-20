Прекращение огня после срыва перемирия в Газе: Израиль ожидает передачи тел заложников

Вечером 19 октября Армия обороны Израиля сообщила, что в соответствии с указанием политического руководства и после серии интенсивных ударов по целям в Газе ЦАХАЛ вернулся к соблюдению режима прекращения огня, который был нарушен ХАМАСом. Однако ночью и утром 20 октября израильские военные время от времени обстреливали цели в Газе. Источники в Газе сообщают о двух убитых в результате обстрела израильскими военными цели в районе Ат-Туффа, на востоке города Газа. Ситуация остается крайне напряженной.

ЦАХАЛ сообщает, что утром 20 октября были выявлены несколько террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к военным, действующим в районе Шуджаийя (восточный район города Газа). Поскольку это представляло непосредственную угрозу для военных, был открыт огонь на поражение по террористам, заявляет ЦАХАЛ. Вскоре после этого были выявлены еще несколько террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к силам ЦАХАЛа в том же районе. И вновь по ним был открыт огонь на поражение.

В результате атаки террористов 19 октября на юге Газы погибли двое военнослужащих, один боец тяжело ранен. Имена погибших: майор Янив Кула, 26 лет, из Модиина, командир роты в 932-м батальоне бригады "Нахаль"; старший сержант Итай Явец, 21 год, из Модиина, боец 932-го батальона бригады "Нахаль". Тяжело ранен резервист инженерного подразделения дивизии "Газа". Бойцы ЦАХАЛа и бульдозер инженерных сил были обстреляны из противотанкового гранатомета, а затем – из снайперского оружия. После обстрела ЦАХАЛ нанес удары по террористам, были задействованы военно-воздушные и военно-морские силы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что после нападения террористов ЦАХАЛ атаковал десятки целей в секторе Газы. Удары наносились по всему сектору самолетами и беспилотниками военно-воздушных сил, а также артиллерией. В результате атак были уничтожены склады с вооружением, объекты военной инфраструктуры, использовавшиеся боевиками, огневые позиции, группы боевиков. Кроме того, с помощью самолетов был уничтожен туннель террористов протяженностью 6 км. Ранее источники в ЦАХАЛе сообщали, что в районе Хан-Юниса целью ударов стал туннель боевиков, использовавшийся для удержания израильских заложников. На цели было сброшено более 120 ракет и бомб.

Судя по сообщениям из Газы, 19 октября в секторе были ликвидированы террористы ХАМАСа, командиры "Нухбы" Яхья аль-Мабхух, Закария Абу Хабль, Муафак Абд ар-Рахман. Кроме того, был ликвидирован Тадж ад-Дин аль-Ухайди, заместитель командира батальона в районе Джабалии, на севере сектора. В Аль-Бурейдже, в центре сектора, ликвидирован террорист Ахмад Рамадан. ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Под давлением США власти Израиля отменили решение о прекращении поставок гуманитарной помощи в Газу. В сектор вновь следует грузовики с товарами и продуктами из Египта.

После возобновления режима прекращения огня Израиль ожидает продолжения процедуры возвращения тел погибших в плену или убитых террористами заложников. Судя по имеющимся данным, в Газе остаются тела 16 заложников. ХАМАС заявляет о сложностях с поисками останков. По данным Израиля, террористы осведомлены о том, где находятся тела многих (возможно, не всех) заложников.

13 октября в Израиль из Газы вернулись 20 последних остававшихся в живых заложников. В течение последующей недели ХАМАС вернул тела 12 заложников. В обмен на живых заложников из израильских тюрем были отпущены около 2000 террористов, в том числе сотни террористов-убийц. В обмен на каждое тело заложника Израиль передает в Газу 15 тел террористов, ликвидированных 7-8 октября 2023 года или уничтоженных в ходе войны в Газе.