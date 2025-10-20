Юристы возражают против назначения Цури Сисо на должность генконсула в Майями
Юридический советник министерства иностранных дел подверг критике решение назначить бывшего гендиректора "Ликуда" Цури Сисо.
Как сообщает "Гаарец", юрсоветник МИДа и Управление госслужбы опубликовали заключение, в котором говорится, что "правительство не представило доказательств наличия у Сисо особых данных, которые оправдывали бы его назначение вместо профессионального сотрудника МИДа".
Министерство юстиции также заявило, что есть "серьезные юридические сложности в связи с назначением Сисо".
Накануне правительство единогласно утвердило назначение бывшего гендиректора "Ликуда" Цури Сисо на должность генерального консула Израиля в Майями.
Ранее это назначение было утверждено комиссией по назначению высокопоставленных госслужащих.