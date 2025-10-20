Давид Шарп комментирует обстановку в Газе: тактические риски и стратегические дилеммы

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", представляет видеокомментарий Давида Шарпа.

19 октября израильская армия потеряла двух бойцов, включая командира роты. Эти события высветили уязвимости как на тактическом, так и на стратегическом уровне. Давид Шарп в своём анализе обращает внимание на причины трагедии и более широкий контекст происходящего.

В глубоком израильском тылу, на территории, формально контролируемой ЦАХАЛом, произошло сразу три инцидента, один из которых закончился гибелью военнослужащих. По основной версии, боевики укрывались в туннелях с марта, используя заранее подготовленные запасы. Атака была тщательно спланирована – один из ударов пришёлся по инженерной технике, ведущей работы по выявлению подземной инфраструктуры.

Несмотря на заявления ХАМАСа о непричастности, события указывают либо на активные действия структур движения, либо на их допуск таких действий в подконтрольной зоне. Израиль, по словам аналитика, вынужден исходить из предположения, что за нападением стоит ХАМАС как организация.

На тактическом уровне задачей остаётся полная зачистка и ликвидация всех возможных угроз в зоне контроля ЦАХАЛа. Это включает уничтожение туннелей и нейтрализацию затаившихся боевиков. Однако даже в израильском "тылу" сохраняется элемент нестабильности, что требует максимальной бдительности и дисциплины со стороны командиров на местах.

На макроуровне ситуация ещё сложнее. Израиль, под давлением международных партнёров – прежде всего США, не возобновляет полномасштабные боевые действия, стремясь сохранить стратегический план – реализацию условий плана Трампа. Этот план, в том числе, включает разоружение ХАМАСа, освобождение заложников и дипломатическое закрепление новых соглашений.

Показательно, что удары 19 октября, несмотря на жёсткость, имели характер ответных акций, а не начала новой фазы операции. Один из ударов накрыл группу боевиков, отдыхавших в кафе – предположительно, участвовавших в нападениях 7 октября. Также под удар попал стратегически важный туннель длиной 6 километров.

Особую роль в сохранении текущего положения играет фактор заложников. ХАМАС продолжает манипулировать телами погибших и информацией об их местонахождении, стремясь выиграть время для восстановления потенциала и укрепления позиций.

Шарп подчёркивает, что в текущих условиях любое решение требует тщательной проработки. Масштабная военная операция возможна лишь при наличии политической воли и понимания в обществе. Пока же Израиль ограничивается точечными ударами и продолжает действовать в рамках договорённостей.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".