08 марта 2026
08 марта 2026
08 марта 2026
Израиль

Столкновения в восточной Самарии: источники в ПА сообщают об убитых и раненых

Иудея и Самария
время публикации: 08 марта 2026 г., 04:05 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 04:15
Деревня Хирбат Абу Фалах
Hammam AbuAlrob/Wikipedia

В ночь на 8 марта источники в Палестинской автономии сообщили о столкновениях между местными жителями и группой израильских поселенцев в районе населенного пункта Хирбат Абу Фалах, к северо-востоку от Рамаллы.

Было заявлено о семи раненых и двух убитых (мужчины 24 и 57 лет) в ходе столкновений с палестинской стороны.

О пострадавших израильтянах сведений нет.

На место происшествия прибыли военные, применившие спецсредства для разгона толпы.

Информация уточняется.

Израиль
