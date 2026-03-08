Столкновения в восточной Самарии: источники в ПА сообщают об убитых и раненых
время публикации: 08 марта 2026 г., 04:05 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 04:15
В ночь на 8 марта источники в Палестинской автономии сообщили о столкновениях между местными жителями и группой израильских поселенцев в районе населенного пункта Хирбат Абу Фалах, к северо-востоку от Рамаллы.
Было заявлено о семи раненых и двух убитых (мужчины 24 и 57 лет) в ходе столкновений с палестинской стороны.
О пострадавших израильтянах сведений нет.
На место происшествия прибыли военные, применившие спецсредства для разгона толпы.
Информация уточняется.