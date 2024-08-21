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Израиль

Мать похищенного предложила Синуару обменять всех заложников на сыновей чиновников

время публикации: 21 августа 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 11:37
Дица Ор, мать похищенного террористами ХАМАСа Эвьятана Ора, предложила Синуару обменять всех заложников на сыновей чиновников
Фото: Маян Туаф, GPO

Дица Ор, мать похищенного террористами ХАМАСа Авинатана Ора, который был захвачен вместе со своей девушкой Ноа Аргамани на фестивале Nova 7 октября, в эфире 12 канала обратилась к главарю ХАМАСа Яхье Синуару с предложением обменять 109 оставшихся в руках террористов заложников на сыновей представителей военного и политического руководства страны, которых Дица Ор считает виновниками случившегося.

Она предлагает взамен похищенных сыновей начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, министра обороны Йоава Галанта, главного военного прокурора Ифат Томер-Иерушалми, главы ШАБАКа Ронена Бара и представителя израильской переговорной группы Ницана Алона.

Перед выступлением в эфире 12 канала Дица Ор в числе других представителей семей заложников, поддерживающих действия нынешнего правительства, участвовала во встрече с главой правительства Биньямином Нетаниягу. Она подчеркнула, что премьер сообщил ей, что он обязывается провести сделку по освобождению заложников, однако не готов отказаться от контроля Израиля над Филадельфийским коридором.

Заявление матери похищенного вызвало волну возмущений. Бывший заместитель министра Абир Кара, который тоже участвовал в эфире, призвал не осуждать Дицу Ор: "Сын в обмен на сына – такое невозможно слышать. Это правительство с самого первого дня троллит всю страну, все против всех. Что с нами произошло?"

Израиль
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